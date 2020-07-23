Асахи симбун (Япония): американские военные опасаются угрозы со стороны Китая и России в развитии своего военно-космического потенциала

США уверены в том, что Россия активно увеличивает военное присутствие в космосе, и это может угрожать безопасности. В этих условиях активно углубляется их сотрудничество с Японией. Но планы Америки вызывают у международной общественности куда больше настороженности, чем разработки России, пишет «Асахи».

В США всерьез рассчитывают на помощь Японии в противодействии этому

Руководство недавно созданного в Америке нового, шестого по счету вида вооруженных сил - Космических сил США, предназначенных для осуществления военных операций в космическом пространстве - исходя из того, что Китай и Россия наращивают свое военное присутствие и военный потенциал в космосе, все больше рассчитывает на эффективное сотрудничество с Японией и другими странами-союзниками. Япония также серьезно рассматривает вопросы безопасности в космосе и готова взаимодействовать с Америкой в этой сфере. В 2008 году в Японии принят основополагающий закон о космосе, а в мае нынешнего года в составе японских сил самообороны создано отдельное подразделение - отряд космических операций. Вместе с тем нельзя не признать, что в правительстве Японии продолжаются интенсивные консультации по вопросам о масштабах возможного военного использования космоса и связанных с этим международно-правовых проблемах.

В эксклюзивном интервью газете "Асахи симбун" главнокомандующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд выразился однозначно: "Космос уже превратился в театр военных действий". В качестве одной из самых неотложных задач Реймонд назвал обеспечение безопасности американских военных и коммерческих спутников от возможных атак китайского и российского оружия и космического мусора. В этом контексте на первое место по важности в космосе выдвигаются сейчас задачи наблюдения. Китай и Россия в настоящее время стремительными темпами разрабатывают ракеты против спутников. По его словам, только что в апреле нынешнего года американские Космические силы отслеживали испытания российских ракет-убийц спутников. "Это один из примеров возрастания российской угрозы для Америки и наших союзников. Россия наращивает свой ударный потенциал в космосе".

В этих условиях углубляется и американо-японское сотрудничество в сфере обеспечения безопасности космического пространства. Япония уже давно сотрудничает с Американским агентством по исследованию космического пространства (NASA) в программах пилотируемых полетов в космос. Приняв основополагающий закон о космосе, Япония подключилась к американским проектам и в области военного космоса. В настоящее время речь идет уже о взаимодействии между Космическими силами США и космическим отрядом сил самообороны Японии на уровне конкретных подразделений.

Сейчас между США и Японией действует система совместного использования спутников Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), оборудованных чувствительными радарами и обмена получаемой им информации. Имеется в виду, что с завершением в 2023 году планов полного развертывания наземной радарной системы сил самообороны Япония станет играть гораздо более заметную роль в сети космического наблюдения США. Предполагается, что в указанном году на квазизенитную орбиту будет запущен японский спутник геолокации "Митибики" ("Путеводная нить") с американскими высокочувствительными сенсорами. Военные эксперты называют это будущее событие "новой ступенью в создании американо-японской системы наблюдения за околоземным и космическим пространством".

Амбициозные планы строятся и в области противоракетной обороны с использованием космического пространства. Разрабатываемы и уже производимые Китаем и Россией сверхзвуковые ракеты летят на скорости до 5 Махов, и их трудно обнаружить с помощью существующих средств. В этой связи США планируют значительно повысить системы предупреждения ПРО за счет размещения в космосе большого количества миниатюрных спутников. В принятом в конце июня нынешнего года японским правительством базовом плане космических работ тоже говорится о совместном с США запуске малых спутников Земли и повышении за счет этого эффективности систем обнаружения и сопровождения ракет противника. Япония, которая до этого всецело зависела от американских средств раннего обнаружения, в настоящее время приступает к интенсивной реализации собственных программ использования инфракрасных сенсоров для нахождения взлетающих ракет по тепловому следу.

Озабоченность ученых

Однако мировая общественность всерьез озабочена американскими планами США в области военного использования космического пространства. Известная американская неправительственная организация "Союз озабоченных ученых" выступила против создания Трампом Космических сил США, заявив, что "бесконтрольное развитие космических вооружений может перейти в необузданную гонку, что поставит под угрозу существование окружающего Землю пространства. Мы требуем, чтобы сейчас заговорили не узко мыслящие бюрократы, а широко мыслящие дипломаты".

Разработка норм поведения государств планеты в космическом пространстве сталкивается с серьезными трудностями. В 2008 году Евросоюз предложил некий свод правил, который требовал бы от всех стран отказа от деструктивных действий в космосе. Америка, Япония и ряд других стран поддержали его. Однако они не смогли перебороть негативного подхода Китая и России к этим предложениям. С другой стороны, в том же 2008 году Китай и Россия предложили Конференции по разоружению в Женеве подписать международный договор о контроле за размещением вооружений в космическом пространстве. Однако США и страны Запада встретили это предложение в штыки. Такова острота противостояния противоположных мировых полюсов в вопросе о военном использовании космоса.

Главный научный сотрудник Института оборонных исследований Министерства обороны Японии Ясудзи Фукусима говорит: "Сейчас главный вопрос заключается в том, в каких конкретно формах и объемах будет осуществляться взаимодействие между подразделениями комических сил США и Японии. Ведь до сих пор в международном праве отсутствует признание комического пространства в качестве возможного театра военных действий. Проработка международно-правовых аспектов военных операций в космосе еще даже по существу не начиналась. Думается, что и Америке, и Японии, как и другим странам, еще предстоит немало работы в изучении этих проблем".

Такуми Ватанабэ (Takumi Watanabe)