Капитан 1 ранга запаса: "Адмирал Касатонов" – достойное пополнение флота

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" вошел в состав Военно-морского флота России. О значении фрегатов первого ранга проекта 22350 в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вошел в состав Военно-морского флота России, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны по ВМФ, капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Как пишет РИА Новости, на корабле подняли Андреевский флаг. Церемония состоялась на рейде Невы, куда фрегат пришел для участия в главном военно-морском параде 26 июля.
Фрегат "Адмирал Касатонов" проекта 22350 спроектировало Северное проектно-конструкторское бюро. Судно построили на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.
Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, рассказал в эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" служит в составе Военно-морского флота России. В мае был спущен на воду третий такой корабль – "Адмирал Головко". Также на различных стадиях строительства находятся еще пять фрегатов: "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", а также два заложенных 20 июля нынешнего года фрегата с улучшенными характеристиками. Корабли получили имена "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов". Они отличаются от первых шести увеличенным боезапасом противолодочного и ракетного оружия, в том числе гиперзвукового.