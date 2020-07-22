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Интерфакс-АВН

Подлодка "Колпино" провела торпедные стрельбы - Черноморский флот

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Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 "Колпино"
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 "Колпино".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Экипаж подводной лодки "Колпино" провёл торпедные стрельбы в рамках внезапной проверки боевой готовности, которая идёт в Вооружённых силах РФ, сообщил во вторник Черноморский флот (ЧФ).

"Экипаж ПЛ "Колпино" успешно провёл торпедные стрельбы, задачи были выполнены на оценку "хорошо", - сказано в сообщении ЧФ, которое поступило в "Интерфакс".

По легенде учений экипаж "Колпино" "обнаружил субмарину условного противника в момент её всплытия из подводного в надводное положение для контрольного выхода на связь", сказано в сообщении.

"Для совместного преследования и "уничтожения" субмарины координаты места обнаружения подлодки были переданы тактической группе малых противолодочных кораблей, выполнявших задачи по предназначению в районе в связи с внезапной проверкой боевой готовности", - говорится в пресс-релизе.

От ЧФ во внезапной проверке, начавшейся в минувшую пятницу, принимают участие более 3 000 военнослужащих, свыше 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса, информирует штаб флота.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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Военные учения
ЧФ
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