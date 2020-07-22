В Средиземноморье запахло порохом – Греция и Турция

Вооружённые силы Греции приведены в повышенную боеготовность из-за намерений Турции начать буровые работы недалеко от острова Кастелоризо.

По данным греческой газеты «Катимерини», гидрографические службы Турции сообщила об исследованиях южнее и восточнее Кастелоризо. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в районе указанного острова.

За последние несколько часов возросла активность на турецкой военно-морской базе «Аксаз», оттуда вышли 15 кораблей, что вызвало тревогу как в Афинах, так и на военном флоте Греции, который находится в состоянии повышенной готовности. В районе фиксируется и активность турецкой боевой авиации.

Начальник Генштаба ВС Греции генерал Константинос Флорос срочно возвращается в Афины с Кипра, куда он приехал накануне, в годовщину турецкого вторжения на север острова в 1974 году.

«Афины готовы к эскалации общего кризиса в Восточном Средиземноморье в период до начала осени, так как в последнее время появляются признаки того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить развитие событий в регионе. Возможное повышение турецкой активности будет направлено либо на предотвращение соглашения о демаркации исключительной экономической зоны (ИЭЗ) между Грецией и Египтом, либо на ускорение развития событий перед (президентскими) выборами в США и пока европейцы работают в летних темпах», - цитирует газету Eаdaily.