США нужно наверстать отставание от РФ и Китая по гиперзвуковым ракетам - спецпредставитель президента

Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017.

Вашингтон. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Американским военным следует активно проводить тесты гиперзвуковых ракет, чтобы ликвидировать отставание в этой сфере от России и Китая, заявил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршарлл Биллингсли.

"Нам срочно нужно активно тестировать гиперзвуковые ракеты", - сказал он на слушаниях в сенате.

По словам Биллингсли, в настоящее время в том, что касается гиперзвуковых ракет, "мы отстаем от китайской программы. А Россия вообще уже поставила на вооружение гиперзвуковое оружие и не остановится на этом".

Биллинсли отметил, что США на данном этапе не планируют использование гиперзвуковых ракет для доставки к цели ядерных боеголовок. Он добавил, что гиперзвуковое оружие будет важной темой на переговорах США с другими странами по теме контроля над вооружениями.