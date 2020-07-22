Для бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана нет оснований - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Нет никаких оснований для продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Любые попытки каким-то образом воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить этот режим (разрешительный режим поставок вооружений в Иран, - "ИФ"), а тем более ввести бессрочное оружейное эмбарго, не имеют под собой никаких правовых оснований, ни политических оснований, ни моральных оснований", - сказал он во вторник в Москве на пресс-конференции в Москве со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.

Министр напомнил, что изначально резолюцией Совета Безопасности ООН 2231 не было введено оружейное эмбарго в полном смысле этого слова, а речь шла лишь о введении разрешительного режима поставок определенных видов вооружений в Иран. "Этот режим применяется на ограниченный период времени, и этот период времени истекает в октябре", - сказал Лавров.