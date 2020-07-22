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ЦАМТО

Израиль приобретет в США топливо для боевой техники на сумму 3 млрд. долл. – DSCA

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Флаги Израиля и США
Флаги Израиля и США.
Источник изображения: MIGnews.com

ЦАМТО, 21 июля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" около 900 млн. галлонов различных нефтепродуктов. Полная стоимость продажи может составить 3 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже 6 июля.

Правительство Израиля обратилось к США с запросом на приобретение около 900 млн. галлонов нефтепродуктов, включая авиационное топливо JP-8, дизельное топливо и неэтилированный бензин.

Как заявлено в уведомлении, США по-прежнему готовы обеспечивать безопасность Израиля, а поддержание высокого потенциала самообороны этой страны соответствует национальным интересам США. Предлагаемая продажа обеспечивает достижение этих целей.

Продажа авиационного топлива JP-8 позволит Израилю поддерживать на требуемом уровне обеспеченность авиатопливом парка боевой авиации. Неэтилированный бензин и дизельное топливо будут использоваться для боевой техники сухопутных войск.

Поставщики топлива будут определены в ходе конкурса, который проведет Defense Logistics Agency Energy.

Уведомление о продаже публикуется в соответствии с требованиями американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.

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Страны
Израиль
США
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