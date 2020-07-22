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Интерфакс-АВН

Начальник Генштаба инспектирует войска Южного военного округа в рамках внезапной проверки боеготовности - Минобороны России

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Боевую готовность войск Южного военного округа проверяет начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, сообщает министерство обороны РФ.

"В.Герасимов заслушает доклады командования округа о ходе мероприятий внезапной проверки боевой готовности в соединениях и воинских частях, а также проинспектирует проведение занятий по боевой подготовке на полигонах "Кадамовский" и "Кузьминский"", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" во вторник.

Инспекция проводится в рамках внезапной проверки боеготовности, которая идёт в Вооружённых силах РФ с минувшей пятницы.

17 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом Минобороны России объявил о начале внезапной проверки войск Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Сообщалось, что проверка идёт в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации и направлена на подготовку войск и сил к участию в стратегических манёврах "Кавказ-2020".

Всего к проверке привлекаются в общей сложности порядка 150 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск, 414 летательных аппаратов, 26820 единиц вооружения, военной и специальной техники, 106 кораблей и судов обеспечения. При этом обязательства по Венскому документу 2011 года соблюдаются, отмечает военное ведомство.

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