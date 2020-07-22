МО США заключило с Lockheed Martin соглашение на поддержку производства самолетов C-130J "Геркулес"

ЦАМТО, 21 июля. Минобороны США 17 июля объявило о подписании командованием ВВС страны с компанией Lockheed Martin 10-летнего контракта на поддержку производства самолетов C-130J "Геркулес".

Контракт предусматривает выполнение полного спектра работ по разработке, интеграции, восстановлению и производству всех вариантов самолета C-130J "Геркулес".

Стоимость соглашения может составить 15 млрд. долл. При заключении контракта Lockheed Martin были перечислены 3,3 млн. долл. Предполагается, что все работы по контракту будут завершены к 16 июля 2030 года.

Как заявлено, подписанный контракт обеспечит гибкость при выполнении широкого спектра мероприятий, связанных с программой C-130J. Соглашение охватывает как поставки самолетов для видов ВС США, так и иностранных заказчиков в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Как сообщал ЦАМТО, самолеты C-130J "Геркулес" заказаны 20 странами мира. Согласно данным Lockheed Martin, по состоянию на июнь 2020 года в мире эксплуатировалось более 450 самолетов семейства C-130J, общий налет которых превысил 2 млн. часов.

Военно-воздушные силы США являются крупнейшим покупателем самолета (250 ед.), за ними следует Корпус морской пехоты США (61 ед.). C-130J в настоящее время состоят на вооружении командования воздушных перевозок ВВС США (Air Mobility Command), боевого командования ВВС США, ССО ВВС США (AFSOC), Береговой охраны США, Корпуса морской пехоты США, командования ВВС Национальной гвардии, командования резерва ВВС (Air Force Reserve Command). Основными зарубежными операторами C-130J являются Италия, Канада, Великобритания, Австралия и Индия.

С-130J "Супер Геркулес" доступны в 17 различных конфигурациях, включая транспортную, разведывательную, самолет-заправщик KC-130J, поисково-спасательную HC-130J, морскую патрульную SC-130J, самолет ССО MC-130J, самолет РЭБ EC-130J, непосредственной огневой поддержки AC-130J и т.д.

Прим. ЦАМТО:

Заключенное Lockheed Martin соглашение во многом аналогично подписанному в августе 2016 года контракту стоимостью 10 млрд. долл. на поддержку всех аспектов производства C-130J в период до 18 августа 2026 года. Несмотря на то, что количество заказанных в рамках данного соглашения самолетов не было указано, в последующем уведомлении Министерство обороны США сообщило, что оно включает около 100 самолетов C-130J для ВС США и зарубежных стран.

Исходя из перекрытия сроков реализации и объема и двух контрактов, можно предположить, что последнее соглашение является продолжением и расширением предыдущего.