Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует

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В Минобороны США подтвердили: «супер-пупер ракета», о которой с таким пафосом говорил президент США Дональд Трамп на протяжении последних месяцев, действительно есть и уже испытана.

Речь идет о новой гиперзвуковой ракете, которая, правда, не является самым быстрым оружием в мире, как то заявлял американский президент. «Super Duper Missile» представляет собой гиперзвуковую ракету, испытанную в марте 2020 года. Скорость ракеты составляет 17 Махов, тогда как российский «Авангард» имеет большую скорость, что опровергает утверждения Трампа о самой быстрой в мире ракете.

Мы сотнями строим новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты; новые танки, военные спутники, ракеты и ракеты; У нас есть даже гиперзвуковая ракета, которая летит в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты, существующей настоящее время в мире, и может поразить цель на расстоянии 1000 миль, в пределах 14 дюймов от центральной точки,

- говорил не так давно Дональд Трамп.

Судя по всему, предприниматель Трамп не силен в военной терминологии, поэтому его заявления относительно новой ракеты всегда были несколько путанными, и долгое время никто не мог понять, что же конкретно глава американского государства подразумевает под «супер-пупер ракетой». Точки над «i» расставили в Пентагоне: в военном ведомстве заявили, что президент говорил о C-HGB. Испытания этой ракеты прошли в марте 2020 года на Тихоокеанском полигоне в Баркинг Сэндс, Гавайи.

Американский военный аналитик Кайл Мизоками подчеркивает, что гиперзвуковым оружием называют то оружие, которое имеет скорость 5 Махов и быстрее. Такие ракеты предназначены для подавления систем противовоздушной обороны противника, поскольку последней требуется меньше минуты, чтобы определить, идентифицировать, отследить и сбить гиперзвуковую ракету, движущуюся с подобной скоростью. В настоящее время, как пишет Мизоками, лидерство в сфере гиперзвукового оружия принадлежит России и Китаю, так как США не смогли вовремя воспользоваться своими достижениями в сфере разработок гиперзвукового оружия.

Понятно, что американский президент, характеризуя C-HGB как самое быстрое в мире оружие, лукавил или ошибался. Пока американцам не удалось достичь той скорости, которой обладает российская система гиперзвукового оружия «Авангард», то есть 20-27 Махов. Более того, даже все баллистические ракеты большой дальности, включая не только российский «Тополь-М», но и американский Minuteman III, обладают большей скоростью в терминальной фазе полета, чем представленная C-HGB.

Появилось в Сети и видео с испытаний американской гиперзвуковой ракеты на Тихоокеанском полигоне:

Мизоками развенчивает и миф о том, что Россия якобы получила планы по созданию гиперзвукового оружия от предшественника Трампа президента Барака Обамы. В феврале 2020 года, выступая перед губернаторами штатов, Трамп говорил так о новой ракете:

У нас есть суперскоростные ракеты - огромное количество сверхбыстрых ракет. Мы называем их «супер-быстрыми», так как они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее обычной ракеты. Нам это нужно, потому что, опять же, у России есть такая ракета. Я скажу вам, как Россия ее получила. Она получила это, предположительно, от администрации Обамы, когда мы еще этого не делали. И это очень плохо.

Судя по всему, Трамп сделал такое заявление, чтобы уязвить Обаму, однако в реальности ничего подобного не происходило, уверен американский аналитик.