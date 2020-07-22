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Деловая газета "Взгляд"

Стал известен исход учебного боя между морским и воздушным десантами в Дагестане

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Источник изображения: mil.ru

Военнослужащие Каспийской флотилии в Дагестане в ходе внезапной проверки провели учебный бой между морским и воздушным десантами, победил морской, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Морской десант Каспийской флотилии на морском побережье полигона Турали (Республика Дагестан) уничтожил тактический воздушный десант в ходе двухстороннего учения по плану внезапной проверки боевой готовности", – передает РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

Морской десант высадился на побережье из быстроходных катеров и смог прорваться в тыл батальонной тактической группы противоположной стороны, которую доставили вертолеты Ми-8.

"На заключительном этапе учения, подразделения морской пехоты выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатомётов по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и группы атакующей пехоты условного противника", – отметили в ЮВО.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства сообщил, что к внезапной проверке привлечено около 150 тыс. человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

В Минобороны уточнили, что внезапная проверка войск продлится до 21 июля.



Дмитрий Зубарев

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