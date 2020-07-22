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ТАСС

Специалистам SpaceX удалось "поймать" две половины обтекателя Falcon 9

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

Ранее компания уже неоднократно пыталась осуществить данную операцию

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Специалистам американской компании SpaceX в понедельник после запуска ракеты Falcon 9 с южнокорейским спутником удалось успешно осуществить спуск двух половин головного обтекателя носителя в сетки, установленные на специальных судах. Об этом сообщил в Twitter глава фирмы Илон Маск.

"Обе половины обтекателя пойманы из космоса кораблями SpaceX", - написал он. Ранее компания уже неоднократно пыталась осуществить данную операцию.

Как отмечают американские отраслевые порталы TechCrunch и Cnet, это первый раз, когда специалистам SpaceX удалось "поймать" сразу обе половины в сети. Они установлены на судах Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантическом океане.

Как констатируют порталы, ранее компания не раз осуществляла спуск одной из двух половин обтекателя на парашютах в сетку. Кроме того, удавалось достать данный элемент из воды и применить повторно.

Запуск в понедельник был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) для вывода на орбиту спутника связи для нужд военных Южной Кореи. В компании сообщили, что данная операция была осуществлена успешно. Спутник выведен на заданную орбиту.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
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