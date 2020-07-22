Для чего спецназу "Медовуха" – новейший комплекс связи, совмещенный с БПЛА

Источник изображения: Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Соединение специального назначения Центрального военного округа, дислоцированное в Самарской области, получило новейший мобильный комплекс связи "Медовуха" на базе бронеавтомобиля "Тигр". Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Данная система предназначена для оперативной передачи информации в условиях сложного рельефа местности и радиопомех.

"Медовуха" оснащена станцией спутниковой связи, обеспечивающий устойчивый канал имеющий скорость передачи данных до 10 Мбит/с, радиостанциями КВ и УКВ диапазонов, а также терминалами телекоммуникационной связи.

Имеющиеся тактико-технические характеристики дают возможность создания надежной адаптивной радиосвязи в коротковолновом диапазоне с высокой помехозащищенностью и устойчивостью на дальности до 2000 км.

Комплекс совмещен с беспилотными летательными аппаратами "Гранат-4", которые могут передавать изображение на пункты управления в реальном времени.

Оснащение соединения спецназа мобильными КТС "Медовуха" позволило в 2 раза сократить время на развертывание полевых пунктов управления, автоматизировать ряд задач и существенно уменьшить время доставки информации.