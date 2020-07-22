Войти
ТАСС

Спутник "Глонасс-К" № 702 временно вывели из группировки

439
0
0
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Сейчас в орбитальную группировку входит 27 спутников, 22 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два - в резерве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский спутник связи "Глонасс-К" № 702 (9-я точка) временно выведен из группировки, сообщается в понедельник на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Временно выведен", - написано в строке состояния аппарата.

Выведенный на техобслуживание "Глонасс-К" был запущен 1 декабря 2014 года и введен в систему в феврале 2016 года.

Сейчас в орбитальную группировку входит 27 спутников, 22 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
18.07.2016
"Микрон" создал замену импортной электроники для спутников ГЛОНАСС
08.12.2015
СМИ: система ГЛОНАСС проходит финальные испытания в Минобороны
23.09.2013
Земельно-имущественная реформа космического ведомства
10.01.2013
ГЛОНАСС: взлет и падение
31.03.2011
Навигатор до точки доведет
10.11.2006
Ростовская область представит на выставке в Китае вертолет Ми-26Т и самолет-амфибию Бе-200
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 12:19
  • 8
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 12:16
  • 4
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 11:57
  • 8
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 11:25
  • 34
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 22.07 11:21
  • 3
Полевые пункты управления подготовили и оборудовали в рамках проверки войск
  • 22.07 09:52
  • 3
Заложены универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900
  • 22.07 09:43
  • 2
«Россия совершает большую ошибку»: в США раскритиковали Роскосмос за отказ участвовать в освоении Луны с NASA
  • 22.07 04:27
  • 1
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 02:42
  • 51
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 00:53
  • 3
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 00:20
  • 14
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 23:50
  • 6
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 19:59
  • 2
Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
  • 21.07 19:58
  • 3
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 18:52
  • 5
Умный самолет: в России создают истребитель шестого поколения