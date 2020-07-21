Войти
Интерфакс-АВН

Удары по противнику ракетами "Калибр" отработаны на учениях в Крыму - Минобороны России

375
0
0
Фрегат "Адмирал Эссен"
Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Источник изображения: Reuters

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Учения по уничтожению кораблей противника с помощью ракетных комплексов "Калибр-НК" провёл Черноморский флот, сообщает министерство обороны РФ.

"В акватории Черного моря более 10 самолётов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели совместное учение с фрегатами "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", в ходе которого отработали поочерёдно заход на боевой курс с условным уничтожением кораблей условного противника. В свою очередь боевые расчёты фрегатов выполнили по "противнику" электронные пуски ракетным комплексом "Калибр-НК", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в понедельник.

Учения прошли в рамках внезапной проверки боевой готовности в соединениях и воинских частях ЧФ, информирует ведомство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
02.03.2020
Снова в Сирию: российские фрегаты идут в Средиземное море
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
10.05.2017
Мир спасет красота русского оружия
21.09.2016
Безотказный "Калибр"
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:30
  • 3
El País (Испания): «Россия и Китай используют коронавирус для того, чтобы распространять антизападную пропаганду»
  • 21.07 10:10
  • 2
Представитель Сербии в Баку был вызван в МИД Азербайджана в связи с информацией о сербских поставках минометов Армении
  • 21.07 10:09
  • 46
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 21.07 09:17
  • 4
Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия
  • 21.07 09:02
  • 1
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 08:32
  • 3
«Путину стоит войти в игру и остудить воинственный пыл некоторых»: западные читатели о конфликте в Закавказье
  • 21.07 08:17
  • 33
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 21.07 06:41
  • 2
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 06:18
  • 2
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 06:16
  • 5
Су-25СМ3 назвали "огнедышащим летающим танком" в Великобритании
  • 21.07 03:49
  • 1
Специалисты заменили сломавшийся электродвигатель на стартовом столе ракеты "Союз" на Байконуре
  • 21.07 03:06
  • 1
Минобороны: внезапная проверка боеготовности ВС России не направлена против других стран
  • 21.07 03:01
  • 1
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
  • 21.07 02:34
  • 10
Не пугайте кенгуру: Австралия готовится к большой войне
  • 21.07 02:16
  • 19
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"