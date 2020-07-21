Удары по противнику ракетами "Калибр" отработаны на учениях в Крыму - Минобороны России

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Учения по уничтожению кораблей противника с помощью ракетных комплексов "Калибр-НК" провёл Черноморский флот, сообщает министерство обороны РФ.

"В акватории Черного моря более 10 самолётов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели совместное учение с фрегатами "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", в ходе которого отработали поочерёдно заход на боевой курс с условным уничтожением кораблей условного противника. В свою очередь боевые расчёты фрегатов выполнили по "противнику" электронные пуски ракетным комплексом "Калибр-НК", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в понедельник.

Учения прошли в рамках внезапной проверки боевой готовности в соединениях и воинских частях ЧФ, информирует ведомство.