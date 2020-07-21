Специалисты канадской Службы безопасности на транспорте прибудут на Украину для изучения ЗРК «Тор-М1»

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В западной блогосфере прошла информация о том, что канадская служба безопасности на транспорте (СБТ - TSB) отправляет группу специалистов на Украину. По последним данным, связано это с проходящей во Франции расшифровкой бортовых самописцев лайнера авиакомпании «Международные линии Украины» (МАУ). Самолёт этой авиакомпании был по ошибке сбит иранским расчётом ПВО при вылете из аэропорта Тегерана в начале января.

По последним сведениям, канадские специалисты прибудут в академию противовоздушной обороны (вуз ВВС ВСУ), чтобы изучить характеристики и возможности эксплуатации тактического зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Считается, что ракетой именно этого ЗРК и был сбит украинский «Боинг» в воздушном пространстве Ирана.

Представители канадской СБТ планируют изучить возможность возникновения технической ошибки и роли человеческого фактора при использовании «Тора-М1».

Также из Канады приходят сообщения о том, что сегодня группа экспертов TSB отправилась и в Париж, где идёт расшифровка «чёрных ящиков» сбитого «Боинга» МАУ. Канадские специалисты говорят, что им необходимо проанализировать данные, включая переговоры членов экипажа.

Напомним, что ранее Исламская Республика Иран полностью признала факт нанесения удара по самолёту украинской авиакомпании. В Тегеране подчёркивают, что ракета по лайнеру была выпущена ошибочно, что виновные будут наказаны и что родственники жертв трагедии, а также сама авиакомпания, получат компенсации. В этой связи крайне странным выглядит участие канадской службы безопасности на транспорте в «расследовании», особенно с учётом визита в академию ПВО Украины.