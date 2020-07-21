Эксперты Люксембургского форума констатируют фактический распад режимов контроля над вооружениями в мире

Ускоряется развитие новых видов ядерных вооружений

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Ключевые проблемы международной безопасности, включая нераспространение ядерного оружия, обсуждены в ходе специальной сессии на онлайн-конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

"Актуальность обсуждению придаёт сегодняшняя ситуация фактического распада режимов контроля над вооружениями", - отмечается в сообщении пресс-службы форума, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Эксперты также констатировали ускоряющееся развитие новых видов ядерных и обычных вооружений и военных технологий, крах ДРСМД, неопределённость в отношении Договора СНВ, нестабильную ситуации вокруг СВПД и ядерной программы Ирана.

В конференции приняли участие ведущие мировые эксперты в сфере ядерной безопасности, сокращения и контроля над вооружениями, учёные, политики и дипломаты. Среди них - президент РАН Александр Сергеев, профессор Стэнфордского университета, экс-министр обороны США Уильям Перри, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин, экс-замгенсека НАТО и заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер и др.