Войти
Интерфакс-АВН

Эксперты Люксембургского форума констатируют фактический распад режимов контроля над вооружениями в мире

369
0
0
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: Internet

Ускоряется развитие новых видов ядерных вооружений

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Ключевые проблемы международной безопасности, включая нераспространение ядерного оружия, обсуждены в ходе специальной сессии на онлайн-конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

"Актуальность обсуждению придаёт сегодняшняя ситуация фактического распада режимов контроля над вооружениями", - отмечается в сообщении пресс-службы форума, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Эксперты также констатировали ускоряющееся развитие новых видов ядерных и обычных вооружений и военных технологий, крах ДРСМД, неопределённость в отношении Договора СНВ, нестабильную ситуации вокруг СВПД и ядерной программы Ирана.

В конференции приняли участие ведущие мировые эксперты в сфере ядерной безопасности, сокращения и контроля над вооружениями, учёные, политики и дипломаты. Среди них - президент РАН Александр Сергеев, профессор Стэнфордского университета, экс-министр обороны США Уильям Перри, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин, экс-замгенсека НАТО и заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер и др.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Люксембург
Россия
США
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
05.03.2020
Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
06.06.2016
Глобальная ПРО становится дырявым зонтиком
20.11.2015
25 лет ДОВСЕ: как всеобщая безопасность оказалась не нужна
29.07.2015
Ядерный психоз: кому он нужен?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:21
  • 2
El País (Испания): «Россия и Китай используют коронавирус для того, чтобы распространять антизападную пропаганду»
  • 21.07 10:10
  • 2
Представитель Сербии в Баку был вызван в МИД Азербайджана в связи с информацией о сербских поставках минометов Армении
  • 21.07 10:09
  • 46
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 21.07 09:17
  • 4
Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия
  • 21.07 09:02
  • 1
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 08:32
  • 3
«Путину стоит войти в игру и остудить воинственный пыл некоторых»: западные читатели о конфликте в Закавказье
  • 21.07 08:17
  • 33
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 21.07 06:41
  • 2
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 06:18
  • 2
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 06:16
  • 5
Су-25СМ3 назвали "огнедышащим летающим танком" в Великобритании
  • 21.07 03:49
  • 1
Специалисты заменили сломавшийся электродвигатель на стартовом столе ракеты "Союз" на Байконуре
  • 21.07 03:06
  • 1
Минобороны: внезапная проверка боеготовности ВС России не направлена против других стран
  • 21.07 03:01
  • 1
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
  • 21.07 02:34
  • 10
Не пугайте кенгуру: Австралия готовится к большой войне
  • 21.07 02:16
  • 19
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"