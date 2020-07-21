Возобновление производства бескислородных стёкол позволило полностью заменить иностранные аналоги на рынке РФ - "Швабе"

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - "Швабе" наращивает объемы производства бескислородных стекол для тепловизионных приборов, выпуск которых был прекращён с 90-х годов прошлого века и возобновлён в 2019 году в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба холдинга.

"Лабораторное производство и выпуск продукции в составе холдинга "Швабе" обеспечивает Научно-производственное объединение "Государственный оптический институт (НПО ГОИ) им. С.И. Вавилова". Предприятие остается единственным её производителем в стране", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Продукция изготавливается для нужд российской промышленности ряда российских городов, информирует пресс-служба.

По словам генерального директора НПО ГОИ им. С.И. Вавилова Константина Дукельского, "производственные мощности предприятия позволяют полностью покрыть потребность отечественного рынка в бескислородном стекле, заменив зарубежные аналоги".

Большой диапазон изменений оптических свойств, в том числе коэффициента дисперсии, а также низкая себестоимость позволяют создать серьезную конкуренцию изделиям бельгийских, немецких, американских и других производителей", - отметил Дукельский, которого цитирует пресс-служба.

В отличие от оксидного бескислородное оптическое стекло синтезируют без доступа кислорода.

"Изделие отличается высокой прозрачностью в инфракрасной области спектра и применяется в тепловизионных приборах. Из-за возросшего спроса на халькогенидные стекла ежегодная потребность в России составляет 80-100 кг", - сказано в пресс-релизе.