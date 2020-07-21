Войти
Интерфакс-АВН

Возобновление производства бескислородных стёкол позволило полностью заменить иностранные аналоги на рынке РФ - "Швабе"

408
0
+1
Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - "Швабе" наращивает объемы производства бескислородных стекол для тепловизионных приборов, выпуск которых был прекращён с 90-х годов прошлого века и возобновлён в 2019 году в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба холдинга.

"Лабораторное производство и выпуск продукции в составе холдинга "Швабе" обеспечивает Научно-производственное объединение "Государственный оптический институт (НПО ГОИ) им. С.И. Вавилова". Предприятие остается единственным её производителем в стране", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Продукция изготавливается для нужд российской промышленности ряда российских городов, информирует пресс-служба.

По словам генерального директора НПО ГОИ им. С.И. Вавилова Константина Дукельского, "производственные мощности предприятия позволяют полностью покрыть потребность отечественного рынка в бескислородном стекле, заменив зарубежные аналоги".

Большой диапазон изменений оптических свойств, в том числе коэффициента дисперсии, а также низкая себестоимость позволяют создать серьезную конкуренцию изделиям бельгийских, немецких, американских и других производителей", - отметил Дукельский, которого цитирует пресс-служба.

В отличие от оксидного бескислородное оптическое стекло синтезируют без доступа кислорода.

"Изделие отличается высокой прозрачностью в инфракрасной области спектра и применяется в тепловизионных приборах. Из-за возросшего спроса на халькогенидные стекла ежегодная потребность в России составляет 80-100 кг", - сказано в пресс-релизе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Россия
США
Компании
Швабе ОАО
Похожие новости
19.11.2018
Бесчеловечная угроза с неба
10.05.2018
Российский "Витязь" вошел в пятерку лучших пистолетов-пулеметов
03.05.2018
HeliRussia 2018 готовит премьеры
06.06.2016
Глобальная ПРО становится дырявым зонтиком
26.06.2014
Европа запретила экспорт гражданского оружия в Россию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:21
  • 2
El País (Испания): «Россия и Китай используют коронавирус для того, чтобы распространять антизападную пропаганду»
  • 21.07 10:10
  • 2
Представитель Сербии в Баку был вызван в МИД Азербайджана в связи с информацией о сербских поставках минометов Армении
  • 21.07 10:09
  • 46
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 21.07 09:17
  • 4
Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия
  • 21.07 09:02
  • 1
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 08:32
  • 3
«Путину стоит войти в игру и остудить воинственный пыл некоторых»: западные читатели о конфликте в Закавказье
  • 21.07 08:17
  • 33
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 21.07 06:41
  • 2
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 06:18
  • 2
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 06:16
  • 5
Су-25СМ3 назвали "огнедышащим летающим танком" в Великобритании
  • 21.07 03:49
  • 1
Специалисты заменили сломавшийся электродвигатель на стартовом столе ракеты "Союз" на Байконуре
  • 21.07 03:06
  • 1
Минобороны: внезапная проверка боеготовности ВС России не направлена против других стран
  • 21.07 03:01
  • 1
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
  • 21.07 02:34
  • 10
Не пугайте кенгуру: Австралия готовится к большой войне
  • 21.07 02:16
  • 19
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"