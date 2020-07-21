Оборудование стартового комплекса на Байконуре вызвало замечания при установке ракеты "Союз" - "Роскосмос"

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Специалисты выявили замечания к оборудованию стартового комплекса при установке ракеты "Союз", которая 23 июля должна отправить к МКС космический грузовик "Прогресс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"В ходе работ по графику первого стартового дня специалисты "Роскосмоса" выявили замечания в работе одного из агрегатов стартового комплекса, которое в ближайшее время будет устранено. Все работы идут согласно графику", - сказали в пресс-службе.

На космодроме Байконур проходят заключительные операции по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15". В соответствии с решением госкомиссии в понедельник ракета вывезена на стартовый комплекс площадки № 31.