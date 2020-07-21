Внезапность – залог успешных учений

В России проходят масштабные военные учения. К внезапной проверке привлечены около 150 000 военнослужащих, порядка 400 летательных аппаратов, свыше 26 000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 100 кораблей и судов обеспечения.

«В ходе выдвижения командиры и личный состав отработали вопросы отражения воздушного нападения, противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, провели инженерную разведку маршрутов выдвижения», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Внезапная проверка войск

Войска, задействованные в проверке, примут участие в более чем пятидесяти учениях различного уровня и масштаба. Манёвры пройдут на тридцати пяти полигонах, участках местности, а также семнадцати морских полигонах в акваториях Чёрного и Каспийского морей.