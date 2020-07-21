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Военно-промышленный курьер

И швец, и жнец, и на дуде игрец – саперы из металла

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Источник изображения: vpk-news.ru

Инженерные войска общевойсковой армии Западного военного округа начали обучаться управлению роботизированными комплексами разминирования «Уран-6».

Об этом сообщается на сайте Минобороны. Данные аппараты позволяют дистанционно обезвреживать взрывные устройства без непосредственной опасности для жизни человека. Ранее роботы были успешно опробованы в Сирии. Кроме того, в семействе машин «Уран» есть робот-пожарный и боевой дрон. По мнению экспертов, робототехника будет всё чаще использоваться в армиях всего мира, в том числе на поле боя. В России сейчас идёт активная работа по созданию таких машин, отмечают аналитики.

Как сообщило Минобороны России, занятия проходят в межведомственном учебном центре в Московской области. «Военные инженеры опробуют новый комплекс на различных видах инженерных боеприпасов, а также для проделывания проходов на участках сплошного минирования», — отмечается в сообщении ведомства.

Новый роботизированный комплекс поступил на вооружение общевойсковой армии Западного военного округа в июле. Ранее в МО РФ сообщали, что в 2020 году российские войска получат 22 модернизированных робототехнических комплекса разминирования «Уран-6».

«Согласно гособоронзаказу, предприятие промышленности уже передало на базу хранения в Подмосковье партию из 12 модернизированных комплексов, которые будут направлены в соединения и подразделения инженерных войск Западного и Южного военных округов», — отмечалось в мае на сайте оборонного ведомства.

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