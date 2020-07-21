Глава МИД Украины: США одобрили продажу ВСУ до 16 патрульных катеров Mark VI

ЦАМТО, 20 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, передает радио Sputnik.

"США одобрили продажу до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования в Украину. Это поможет украинскому флоту противостоять нынешним и будущим угрозам на Черном и Азовском морях", – написал он на своей странице в Twitter.

Д.Кулеба подчеркнул, что высоко ценит поддержку американских партнеров. По его словам, это важный шаг, свидетельствующий о растущем доверии между США и Украиной.

Как сообщается, шесть катеров предоставят Украине в рамках помощи США в сфере безопасности. Оставшиеся катера Киев сможет приобрести на средства из оборонного бюджета, отмечает радио Sputnik.