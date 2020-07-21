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Интерфакс-АВН

Международные военные учения "Селенга" и "Ларос" в этом году пройдут в Бурятии и Приморье

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Селенга-2017
Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Владивосток. 20 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в этом году примут участие в российско-монгольском учении "Селенга" и российско-лаосском учении "Ларос", которые пройдут в Республике Бурятия и Приморском крае, сообщает в понедельник пресс-служба ВВО.

"Во втором полугодии ожидается проведение военного учения России и Монголии "Селенга-2020" на полигоне Бурдуны в Республике Бурятия. Это будет 13-е ежегодное учение. Оно традиционно будет иметь антитеррористическую направленность", - говорится в сообщении.

Российско-лаосское учение "Ларос-2020" состоится на полигоне Сергеевский в Приморье во второй половине этого года. Военную технику лаосской стороне на время учения передадут российские коллеги.

Как сообщалось, первое в истории совместное российско-лаосского военное учение "Ларос-2019", в котором участвовали более 500 военнослужащих двух стран, прошло на территории Лаоса на полигоне Бан Пэн. Танковые подразделения мотострелкового соединения ВВО из Забайкальского края и вооруженных сил Лаоса отработали совместный поиск бандгрупп, полевых лагерей, складов с боеприпасами условного незаконного вооруженного формирования.

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