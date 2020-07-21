Первый в мире "лазерный танк" "Стилет" 1К11 – гордость ВПК СССР

Источник изображения: Фото: "УВЗ. Танкпром"

В Советском Союзе активно развивалось направление самоходных гусеничных платформ, вооруженных лазерным оружием. Аналогичные работы проводились и в США, но именно "Стилет" 1К11 стал первым образцом, принятым на вооружение. Как раз почти 40 лет назад начались испытания этой уникальной самоходки.

Через два года, как напоминает "УВЗ. Танкпром", в январе 1982 года автономный специальный комплекс был принят на вооружение.

Он предназначался для оказания противодействия оптическим устройствам и системам наведения наземной бронетехники противника. То есть, лазерный луч выводил из строя прицелы танков, БМП, БТР, а также противотанковых ракетных комплексов и низколетящих летательных аппаратов.

В качестве шасси использовали хорошо освоенную в серийном производстве самоходную гаубицу 2С3М "Акация".

"Стилет" был оборонительным оружием, но достаточно опасным для потенциальных агрессоров. Что с Запада, что с Востока.

Данная разработка на десятилетия опережала все, что имелось за рубежом, однако она стала всего лишь промежуточной, позже были созданы еще более мощные и совершенные "лазерные танки".