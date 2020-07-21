Войти
ТАСС

Специальный раздел о проведении парада в День ВМФ появился на сайте Минобороны РФ

282
0
0
Военно-морской парад
Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

На нем можно ознакомиться с замыслом проведения парада, а также схемами построения кораблей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Мультимедийный раздел об особенностях Главного военно-морского парада, который пройдет 26 июля в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте, появился на сайте Минобороны РФ.

"Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, схемами построения кораблей, воздушной и наземной составляющими торжественного мероприятия", - пояснили в ведомстве.

Также доступна информация о парадах на других базах ВМФ России - в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Североморске и Севастополе.

Кроме того, в новом разделе размещены исторические справки о Северном, Тихоокеанском, Балтийском, Черноморском флотах и Каспийской флотилии, а также уникальные фотографии и видеоэкскурсии по музеям флотов ВМФ России.

По данным Минобороны, в военно-морском параде в Петербурге будут задействованы 46 кораблей, катеров и судов. У Дворцового моста зрители увидят воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века "Полтава". Воздушная часть парада будет представлена 41 единицей авиационной техники. В составе пешей колонны по Адмиралтейской набережной пройдут офицеры Главного командования ВМФ, курсанты высших военно-морских учебных заведений Петербурга, воспитанники Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ИТ
КФ
ЧФ
Похожие новости
21.07.2020
На сайте МО РФ открыт специальный мультимедийный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду 26 июля
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
31.08.2016
Разбор "Калибров"
03.05.2012
Стратегическое направление
05.10.2009
Гремя огнем, сверкая блеском стали
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:21
  • 2
El País (Испания): «Россия и Китай используют коронавирус для того, чтобы распространять антизападную пропаганду»
  • 21.07 10:10
  • 2
Представитель Сербии в Баку был вызван в МИД Азербайджана в связи с информацией о сербских поставках минометов Армении
  • 21.07 10:09
  • 46
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 21.07 09:17
  • 4
Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия
  • 21.07 09:02
  • 1
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 08:32
  • 3
«Путину стоит войти в игру и остудить воинственный пыл некоторых»: западные читатели о конфликте в Закавказье
  • 21.07 08:17
  • 33
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 21.07 06:41
  • 2
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 06:18
  • 2
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 06:16
  • 5
Су-25СМ3 назвали "огнедышащим летающим танком" в Великобритании
  • 21.07 03:49
  • 1
Специалисты заменили сломавшийся электродвигатель на стартовом столе ракеты "Союз" на Байконуре
  • 21.07 03:06
  • 1
Минобороны: внезапная проверка боеготовности ВС России не направлена против других стран
  • 21.07 03:01
  • 1
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
  • 21.07 02:34
  • 10
Не пугайте кенгуру: Австралия готовится к большой войне
  • 21.07 02:16
  • 19
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"