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Интерфакс-АВН

Эсминец ВМС США Porter с крылатыми ракетами вернулся в Черное море

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Эсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США "Портер".
Источник изображения: LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent

Лондон. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG 78) в воскресенье вечером, пройдя пролив Босфор, вновь вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

Ранее в воскресенье 6-й оперативный флот США сообщил, что эсминец, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis, направляется в Черное море в целях "укрепления региональной морской стабильности и участия в 20-х по счету совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2020", которые начинаются 20 июля.

В 6-м оперативном флоте США отметили, что это уже пятый американский военный корабль, который заходит в Черное море с начала 2020 года. Последними кораблями, которые посещали Черное море в текущем году, были большой десантный корабль USS Oak Hill (LSD 51) и все тот же эсминец USS Porter. Во время пребывания в Черном море они участвовали в совместных учениях с кораблями ВМС Болгарии, Румынии, Турции и Береговой охраной Грузии, в ходе которых отрабатывались операции по проведению противолодочной и противовоздушной обороны.

"Возвращение эсминца USS Porter в Черное море подтверждает приверженность 6-го флота и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО, - заявил командующий 6-м оперативным флотом США вице-адмирал Джин Блэк. - Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальной демонстрацией решимости США в отношении коллективной защиты Европы".

В учениях Sea Breeze помимо эсминца USS Porter с американской стороны будет участвовать патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8.

По сообщению американского 6-го оперативного флота, в учениях Sea Breeze 2020 будут задействованы 27 боевых кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из девяти стран-членов НАТО и партнеров альянса, в том числе из США, Болгарии, Франции, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании, Турции и Украины.

В прошлый раз эсминец зашел в Черное море 17 июня. На следующий день к нему присоединился большой десантный корабль ВМС США USS Oak Hill. Они провели совместные учения с румынским фрегатом ROS Regina Maria, турецким ракетным корветом TCG Kinalida и болгарским малым противолодочным кораблем BGS Reshitelni. В ходе них отрабатывались операции по маневрированию и обеспечению противовоздушной обороны.

В ходе пребывания в Черном море эсминец USS Porter заходил в грузинский порт Батуми для заправки топливом. При этом его команда в условиях пандемии коронавируса не сходила на берег в целях защиты здоровья моряков.

7 июля Porter покинул его акваторию Черного моря.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками

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