БПЛА «Охотник»: зона возможной применимости - почти все страны НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Одно из перспективных вооружений, которое должно в скором будущем появиться в составе ВКС РФ – тяжёлый ударный беспилотник «Охотник», который начинал создаваться в рамках программы С-70. На текущий момент опытный экземпляр «Охотника» прошёл серию испытаний на аэродроме (в том числе на «подскок») и в небе. Один из испытательных полётов был парным – с истребителем пятого поколения Су-57.

Особое внимание применительно к продолжающимся работам над российским тяжёлым ударным дроном обращает на себя его возможности по дальности и длительности выполнения боевых заданий. Если верить тем данным, которые стали публиковаться в последнее время, то радиус боевого применения составляет до 3 тыс. км.

Если допустить будущее размещение беспилотников такого типа на одном из аэродромов у западных границ России (к примеру, по линии Брянск-Смоленск-Псков), то можно определить ту гипотетическую окружность с указанным выше радиусом. Другими словами, если вдруг дело действительно дойдёт до боевого применения «Охотника», то графика покажет, до каких территорий он способен добраться при выполнении полёта с учётом возвращения на аэродром базирования, какова зона поражения целей даже без учёта радиуса используемых ракет.

В зону применимости российского «Охотника» при ранее озвученных его характеристиках по дальности попадают практически все европейские страны НАТО.

Источник изображения: topwar.ru

Радиус российского ударного беспилотника позволяет ему «достать» территории вплоть до Мадрида на западе, до турецкого Диярбакыра и дальше на юге, охватить всю Норвегию на северо-западе.

Источник изображения: topwar.ru

Понятное дело, что в случае конфликта со странами НАТО меньшее, что может понадобиться - это "гнать" ударные беспилотники до западных границ европейской части Североатлантического военного блока. Другой вопрос - демонстрация силы и возможностей в качестве ответа на продолжающуюся реализацию натовской политики расширения. Появление российских дронов, которые, как ранее сообщалось, будут оснащаться системами РЭБ, над нейтральными водами Средиземноморья, Северной Атлантики - миссия, которая может сыграть важную роль с точки зрения отстаивания Россией своих интересов.

Кстати, при размещении "Охотников" на Дальнем Востоке в зону применимости попадают территории США и Канады.