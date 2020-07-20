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Военное обозрение

Полёт на пяти с лишним Махах: Британия хочет создать «гиперзвуковой» двигатель для истребителя

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Источник изображения: https://www.reactionengines.co.uk/

Новость о том, что Британия занимается собственной программой создания гиперзвукового оружия, не стала неожиданностью. Многие развитые страны встают на этот путь.

Об этом говорится в статье Майкла Пека, которую опубликовало издание National Interest.

Всеобщее внимание привлекли планы британцев переделать реактивные двигатели на Eurofighter Typhoon, созданных в 90-х годах прошлого века, позволяющие самолетам развивать скорость до 2 Махов, в гиперзвуковые, способные разогнать его до скорости 5 Махов и выше.

Технология, о которой идет речь, это двигатель Sabre от британской фирмы Reaction Engines. В разработке объединены преимущества обычных реактивных двигателей самолетов с ракетными двигателями. Эти исследования могут принести плоды в разработке силовых установок для британского истребителя шестого поколения Tempest.

Новая британская программа заставит Великобританию вступить в гонку за гиперзвуком, в которой в настоящее время доминируют США, Россия и Китай.

Майкл Пек считает, что гиперзвуковые двигатели не превратят истребители 4-го поколения в реактивные самолеты, способные развивать 5 Махов. Вместо этого свою работу сделают гиперзвуковые ракеты. Благодаря подобному подходу, шестидесятилетние B-52 остаются грозной техникой, оснащенной «умными» бомбами. Платформа остается прежней, но полезная нагрузка обновляется по мере развития технологий.

Действительно, заявление о "гиперзвуковых" двигателях для пилотируемых истребителей звучит странно. Ведь управлять боевой машиной на пяти с лишним Махах (5 чисел Маха) - задача, как минимум, трудновыполнимая. В таком случае "справляться" с истребителем может помочь, разве что, тотальная автоматизация (роботизация) всех основных бортовых систем.

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
EF-2000
Проекты
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