Россия и Китай - враги: глава Пентагона призвал укреплять НАТО

Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер признал, что Россия и Китай являются главными соперниками США на международной арене. По его словам, КНР со своими населением и экономикой хочет вытеснить США с мировой арены, а Россия является «источником смуты во всем мире». В этой связи Эспер призвал укреплять НАТО.

Москва и Пекин являются главными соперниками Вашингтона на международной арене - такие слова главы Пентагона Марка Эспера приводятся на сайте американского военного ведомства.

Материал посвящен скорой годовщине нахождения Эспера на посту главы оборонного ведомства США. В статье Эспер поделился своим видением Стратегии национальной обороны.

«Мы живем в эпоху конкуренции великих держав, и это означает, что нашими главными стратегическими конкурентами является Китай, а затем Россия. Китай является более серьезной проблемой, поскольку он обладает такими населением и экономикой, посредством которых он хочет вытеснить нас с мировой арены», - пояснил военный.

По словам Эспера, Россия представляет собой чуть меньшую проблему, чем Китай, но она является «источником смуты во всем мире».

«Аннексия Крыма, ведение войны на Украине, угрозы союзникам по НАТО и отправка войск в Сирию и Ливию… Нам нужно сдерживать Россию. Нам нужно укреплять НАТО», - выразил уверенность глава Пентагона.

Днем ранее стало известно, что в 2019 году американские исследователи отслеживали передвижения сотовых телефонов людей, которые находились в российском селе Нёноксе, об этом написала газета The Wall Street Journal.

По данным СМИ, этим занималась группа специалистов из Университета штата Миссисипи. Они действовали в рамках проекта, который спонсирует Пентагон.

Издание со ссылкой на документы, полученные им от властей Миссисипи по особому запросу, утверждает, что в августе 2019 года проводился мониторинг передвижений владельцев мобильных телефонов.

Ученые совместно с аспирантами и студентами отслеживали перемещения людей, находящихся в Нёноксе, на следующий день после того, как на полигоне ВМФ России произошел инцидент со взрывом во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки.

Данные GPS, как отмечает американская газета, указывали, что часть телефоном переместилась в Москву, Санкт-Петербург, а также на закрытые военные объекты в Северодвинске и Архангельске.

Этот экспериментальный проект был проведен с целью показать, что данные сотовой связи из так называемых открытых источников можно использовать в военных и разведывательных целях.

Интересно, что за день до этого депутат бундестага от фракции «Христианско-демократический союз Германии» Кристиан Шмидт заявил, что пространство безопасности в Европе нуждается в перекройке и что Россия должна участвовать в этом процессе, вступив в НАТО.

Он напомнил, что членство РФ в Североатлантическом альянсе обсуждалось в 90-х годах российскими политиками, передает РИА «Новости».

«Я уже 30 лет занимаю разные политические посты. По-моему, это был мэр [Москвы Юрий] Лужков, если я не ошибаюсь, предыдущий московский мэр, он когда-то даже не исключал вступление России в НАТО. Это всерьез обсуждалось. Потом был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО. Вот это все нужно вновь обсуждать», - уверен Шмидт.

Он пояснил, что европейская архитектура безопасности нуждается в разоружении, усилении контроля вооружений и создании баланса вооруженных сил.

Ранее стало известно, что Великобритания предлагала в 1995 году сделать Россию ассоциированным членом НАТО.

Таким образом, полагало британское министерство обороны, можно будет уменьшить сопротивление Москвы планам расширения Североатлантического альянса. Об этом говорится в архивных документах тех лет, которые были рассекречены.

Тогдашний глава минобороны Великобритании Малколм Рифкинд предупреждал иностранных коллег, что Россия не может стать полноправным членом Североатлантического альянса, потому что это имело бы «абсурдные последствия, требующие, чтобы Запад приходил на помощь [России] в любых дальнейших приграничных конфликтах, например, с Китаем».

Вместо этого он предложил альтернативу. Так, военный утверждал, что можно создать «новую категорию ассоциированного членства в НАТО».

При этом Россия регулярно указывает на усиление военной мощи западных соседей. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседание коллегии ведомства в прошлом году сообщил о напряженности военно-политической обстановки на западном стратегическом направлении.

Он обратил внимание, что там усиливается военное присутствие НАТО. В частности, министр говорил о Польше и Румынии, где США развертывают свои системы ПРО.

Рафаэль Фахрутдинов