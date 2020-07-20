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Интерфакс-АВН

Минобороны Армении заявляет об уничтожении трех танков противника в период обострения на границе с Азербайджаном

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Военнослужащий ВС Армении
Военнослужащий ВС Армении.
Источник изображения: http://newsarmenia.am/

Ереван/Баку. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Армянские военные в ходе боев в период обострения на армяно-азербайджанской границе с 12 июля уничтожили с беспилотников три танка Вооруженных сил Азербайджана, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Подтверждаю, что во время действий на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы поражены три танка противника беспилотными летательными аппаратами, произведенными армянским военно-промышленным комплексом", - сказала Степанян армянскому государственному информационному агентству "Арменпресс".

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной. С обеих сторон есть потери. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Последние три дня на армяно-азербайджанской границе наблюдается затишье.

В частности, в Минобороны Азербайджана в воскресенье утром сообщили, что "в настоящее время в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы относительно спокойная обстановка".

В азербайджанском оборонном ведомстве отметили, что позиции ВС Азербайджана за минувшие сутки были обстреляны 70 раз из стрелкового оружия, населенные пункты Азербайджана при этом не обстреливались.

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Азербайджан
Армения
Грузия
Проекты
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