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Интерфакс-АВН

В Ленинградской области расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" общевойсковой армии Западного военного округа подняты по тревоге

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Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Санкт-Петербург. 19 июля. ИНТЕРФАКС - На территории ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, военнослужащие соединения приступили к проведению практических занятий в рамках проверки боевой готовности, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"В ходе занятий военнослужащие бригады совершат марш на полигон общей протяженностью около 50 километров. Прибыв в указанный район, ракетчики отработают нормативы по заряжанию комплексов, перегрузке ракет, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники. В завершении обучения расчеты комплексов осуществят учебные пуски с применением оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" на Лужском полигоне в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша", - отмечается в сообщении.

Кроме того, военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении разведки воздушного и наземного противника, отражении нападения диверсионно-разведывательных групп, обслуживании и эвакуации условно подбитой техники.

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