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Известия.ru

Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Virginia Mayo

Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России. Об этом в субботу, 18 июля, сообщила пресс-служба военного ведомства США.

Министр обороны также отметил необходимость продолжения работы США со странами альянса.

«Это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы наши союзники и партнеры тратили не менее 2% [ВВП] на оборону… Мы добились большого прогресса в этом за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать», — сказал он.

По мнению Эспера, дополнительные средства следует направлять на сдерживание противников. «Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров, чего мы с нетерпением ждем», — добавил он.

Руководитель военного ведомства Россия является «мировым нарушителем спокойствия», хотя и представляет собой «чуть менее сложную задачу, чем Китай». При этом он повторил известную позицию Вашингтона относительно воссоединения Крыма с РФ, а также конфликтов на востоке Украины и в Сирии.

На данный момент, подчеркнул шеф Пентагона, самой большой проблемой является Китай.

«Мне и всем, кто понимает Китай, очевидно, что у них есть стремление вытеснить нас — конечно, из региона и желательно с мировой арены», — заявил Эспер.

В июле американский эксперт по внешней политике Ян Бжезинский предложил усилить давление на Россию посредством включения Украины и Грузии в НАТО.

В последние годы Тбилиси и Киев заявляют о планах стать частью НАТО. 12 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его страна получила расширенные возможности от альянса.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность из-за расширения альянса к границам РФ и отмечала, что вступление Украины и Грузии в НАТО обострит обстановку в регионе.

7 июля бывший командующий ВС США в Европе генерал Бен Ходжес оценил перспективу военного столкновения НАТО и России из-за Украины.

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Страны
Грузия
Китай
Россия
Сирия
США
Украина
Проекты
NATO
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