Армении не требуется помощь ОДКБ в связи с обострением на границе с Азербайджаном

Ереван. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Армения не видит необходимости обращаться за помощью к ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Армения придает важность процессу информирования своих партнеров по ОДКБ. Заявление секретариата ОДКБ полностью отражает нашу обеспокоенность в связи с данной эскалацией о том, что обострение ситуации происходит в фоне ответственности ОДКБ. Мы полностью контролируем ситуацию, и обращения о необходимости во взаимопомощи нет", - сказала Нагдалян на брифинге в четверг.

Она также заявила, что Турция не может иметь какую-либо роль или миссию в процессе урегулирования конфликта.

16 июля спикер парламента республики Арарат Мирзоян сообщил, что Армения проинформировала международные организации, в том числе ОДКБ, о ситуации на армяно-азербайджанской границе. "Я направил письма председателю Европейского парламента, главам Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОДКБ", - сказал Мирзоян журналистам.

На вопрос, как он оценивает реакцию ОДКБ, спикер парламента Армении ответил: "Были призывы о мире. Наши коллеги по ОДКБ проинформированы о том, что ВС Армении полностью контролируют ситуацию и необходимости в ином вмешательстве нет".