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Военное обозрение

А как же программа Make in India? - в Индии комментируют закупку финских снайперских винтовок Sako

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Источник изображения: topwar.ru

Выясняется, что индийская армия помимо российского, израильского, американского стрелкового оружия использует ещё и винтовки финского производства. Сообщается о том, что недавно на вооружение спецподразделений индийской армии поступила партия снайперских винтовок Sako TRG (.338 Sako).

Это снайперские винтовки, производимые в Финляндии. Ранее о том, что такое оружие будет поступать на вооружение индийских войск, не сообщалось.

Индийский министр обороны во время вчерашнего визита в Ладакх встретился с бойцами одного из спецподразделений. Бойцы были вооружены винтовками .338 Sako.

В индийских СМИ заявлено, что винтовки .338 Sako имеют дальность поражения в 2400 м. Как указывает производитель, прицельная дальность Sako TRG составляет около километра.

Винтовка выполнена с использованием композитных материалов. При этом система заряжания устроена так, что одинаково удобно подходит как для правшей, так и для левшей. Рама винтовки изготовлена по методу холодной ковки из легированной стали.

Ранее сообщалось, что партию финских винтовок приобрела Украина для нужд бойцов центра спецопераций «А» СБУ и спецподразделения «Омега» МВД.

Индийские пользователи, комментируя информацию о том, что спецназ Индии вооружился ещё и финским снайперским оружием, задаются вопросом:

Если продолжаем покупать оружие за рубежом, то как вообще работает программа Make in India?

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