Минобороны РФ: проверка боеготовности войск не связана с обострением на армяно-азербайджанской границе

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Внезапная проверка боевой готовности, которая началась в Вооружённых силах РФ в минувшую пятницу, никак не связана с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин журналистам.

"Категорически отвергаю какую-либо связь между проводимыми Вооружёнными силами Российской Федерации мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе", - сказал Фомин в субботу, отвечая на соответствующий вопрос. По данным Минобороны России, в понедельник 20 июля Фоминым "спланирован брифинг перед военными атташе зарубежных государств, на котором до них подробно будет доведен ход проведения внезапной проверки".

Фомин также сообщил, что российское военное ведомство своевременно уведомило зарубежных партнёров о проверке, которая идёт началась в Вооружённых силах.

"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.

Он сообщил, что "в настоящее время войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач".

"Объединениям, соединениям и воинским частям предстоит выполнить комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах, что говорит о большом пространственном размахе и масштабности внезапной проверки", - сказал Фомин.

Всего от Вооружённых сил РФ к проверке привлечены порядка 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

"Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к СКШУ "Кавказ - 2020". Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил результаты действий войск на проверке учесть при их допуске к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ - 2020"", - сказал Фомин.