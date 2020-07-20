Миллиард за катер - однако

Власти США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и оснащения к ним. На данный момент шесть катеров уже готовятся к отправке в Киев в рамках «помощи по соответствующим программам».

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Это поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я признателен американским партнерам, которые поддерживают Украину!» - рассыпался в благодарностях Кулеба.

Он проинформировал также, что первые шесть катеров, которые готовятся к отправке на Украину будут получены в рамках «помощи по соответствующим программам», а остальные суда страна приобретет за средства из оборонного бюджета.

О планах Пентагона предоставить Украине дополнительную военную помощь стало известно в марте, а до этого, в январе, также стало известно, что Белый дом не собирается сокращать военную помощь Украине по линии Госдепартамента. Госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Киеве с тогдашним главой МИД Украины Вадимом Пристайко заявил, что Киев получит от Вашингтона «полную поддержку в борьбе с российской агрессией».

Как сообщало EADaily, цена сделки уже известна — она составляет 600 миллионов долларов, что эквивалентно почти 16,45 млрд гривен. Каждый катер обойдется Киеву более, чем в миллиард гривен.