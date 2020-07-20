В чём заключается модернизация танков Т-64 - рассказали на Львовском бронетанковом заводе

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Вооружённые силы Украины получили партию отремонтированных и «модернизированных» танков Т-64. Работы проводились на Львовском бронетанковом заводе (ЛБТЗ). Директор ЛБТЗ в интервью украинским средствам массовой информации рассказал о том, что представляет собой модернизированная версия танка Т-64.

Заявлено, что танки Т-64 "Булат" получили «новейшие средства навигации и связи, а также приборы ночного видения». Из заявления директора Львовского завода:

Модернизация Т-64 коснулась прежде всего систем связи и управления огнём. Теперь экипажи смогут пользоваться новейшими цифровыми радиостанциями, спутниковой навигацией. Там установлены новые комплекты динамической защиты и ещё много опций для более эффективного выполнения боевых задач.

Заказ на серийный ремонт и модернизацию танков Т-64 ЛБТЗ получил от Минобороны Украины в 2017 году. Сама же «модернизация» была начата в 2019-м.

Как отмечается в украинской прессе, ранее модернизацию танков Т-64 «до такого уровня» проводил исключительно Харьковский бронетанковый завод. С помощью дополнительных мощностей – Львовского бронетанкового завода – «процесс перевооружения украинской армии значительно ускорится».

О точном числе переданных ВСУ танков Т-64 после ремонта не сообщается. Называется значение «около десяти бронемашин».

Т-64 – средний танк, разработанный в СССР. Его боевая масса составляет 36 тонн, экипаж – три человека. Имеет 115-мм пушку 2А21 с боекомплектом в 40 снарядов. Мощность двигателя – 700 л.с. (модернизированная версия - 850 л.с.). Запас хода по шоссе – до 650 км.