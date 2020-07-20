Войти
Военное обозрение

В чём заключается модернизация танков Т-64 - рассказали на Львовском бронетанковом заводе

196
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вооружённые силы Украины получили партию отремонтированных и «модернизированных» танков Т-64. Работы проводились на Львовском бронетанковом заводе (ЛБТЗ). Директор ЛБТЗ в интервью украинским средствам массовой информации рассказал о том, что представляет собой модернизированная версия танка Т-64.

Заявлено, что танки Т-64 "Булат" получили «новейшие средства навигации и связи, а также приборы ночного видения». Из заявления директора Львовского завода:

Модернизация Т-64 коснулась прежде всего систем связи и управления огнём. Теперь экипажи смогут пользоваться новейшими цифровыми радиостанциями, спутниковой навигацией. Там установлены новые комплекты динамической защиты и ещё много опций для более эффективного выполнения боевых задач.

Заказ на серийный ремонт и модернизацию танков Т-64 ЛБТЗ получил от Минобороны Украины в 2017 году. Сама же «модернизация» была начата в 2019-м.

Как отмечается в украинской прессе, ранее модернизацию танков Т-64 «до такого уровня» проводил исключительно Харьковский бронетанковый завод. С помощью дополнительных мощностей – Львовского бронетанкового завода – «процесс перевооружения украинской армии значительно ускорится».

О точном числе переданных ВСУ танков Т-64 после ремонта не сообщается. Называется значение «около десяти бронемашин».

Т-64 – средний танк, разработанный в СССР. Его боевая масса составляет 36 тонн, экипаж – три человека. Имеет 115-мм пушку 2А21 с боекомплектом в 40 снарядов. Мощность двигателя – 700 л.с. (модернизированная версия - 850 л.с.). Запас хода по шоссе – до 650 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
20.04.2020
Восход «Нептуна»: как создание новых ракет ужесточает риторику Украины
04.05.2018
Российская боевая техника не располагает защитой от "Джавелинов"
20.10.2017
Россия отрабатывала вторжение на Шпицберген (AldriMer.no, Норвегия)
18.07.2017
Стратегический беспилотник США провел многочасовую разведку над Донбассом
27.09.2007
МО Таиланда представило на рассмотрение правительства контракт на закупку украинских БТР-3Е1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 06:32
  • 8
Первый серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Олег" спустили на воду
  • 20.07 04:28
  • 39
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 20.07 03:30
  • 1
В России создали вертолетный беспилотник "Грач"
  • 20.07 02:31
  • 1
Объявленная Россией внезапная проверка войск нарушает ее обязательства по прозрачности, заявляют в НАТО
  • 20.07 02:16
  • 2
Состояние работ по утилизации атомных подводных лодок в России
  • 20.07 01:31
  • 29
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 20.07 00:17
  • 6
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"
  • 19.07 23:57
  • 12
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 19.07 23:39
  • 3
Захарова объяснила, как США используют новый статус Украины при НАТО
  • 19.07 23:29
  • 2
Президент Эстонии: «Понимаю, почему Швеция так поступила» (Die Welt, Германия)
  • 19.07 23:26
  • 11
Программа NGSW: армии США предлагают новый патрон 6,8 мм с полимерной гильзой
  • 19.07 20:19
  • 3
На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
  • 19.07 16:21
  • 1
США после «Золотой Орды» испытали «Серого волка»
  • 19.07 15:44
  • 1
Страны ОДКБ договариваются о принципах противодействия «гибридным угрозам»
  • 19.07 15:25
  • 42
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин