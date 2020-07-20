Минобороны РФ проинформировало иностранных партнёров по дипканалам о внезапной проверке войск и флотов - замминистра Фомин

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Российское военное ведомство своевременно уведомило зарубежных партнёров о масштабной внезапной проверке, которая началась в Вооружённых силах накануне, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сообщил Фомин журналистам в субботу.

Он сообщил, что "в настоящее время войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач".

"Объединениям, соединениям и воинским частям предстоит выполнить комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах, что говорит о большом пространственном размахе и масштабности внезапной проверки", - сказал Фомин.

Всего от Вооруженных сил РФ к проверке привлечены порядка 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.