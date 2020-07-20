Турция за первые три месяца 2020 года перебросила более 3,5 тыс. сирийских бойцов в Ливию - доклад генерального инспектора Пентагона

Россия направила от 800 до 2,5 тыс. "наемников" в Ливию, говорится в докладе

Вашингтон. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Турция с января по конец марта 2020 года переправила в Ливию 3,5-3,8 тыс. сирийских бойцов, которые получают плату за участие в конфликте на стороне ливийского правительства, передает в субботу агентство Associated press (AP) со ссылкой на доклад генерального инспектора Пентагона.

AP указывает, что это первый подобный доклад, который проливает свет на размещение сил Турцией в Ливии.

Отмечается, что кроме вознаграждения, сирийским наемникам, воюющим за правительство национального согласия (ПНС) Ливии "предлагалось гражданство".

Составители доклада не установили, чтобы эти бойцы могли быть связаны с группировками "Аль-Каида" (запрещена в РФ) или ИГ (запрещена в РФ), и указали, что эти лица скорее были мотивированы материальными поощрениями, а не идеологией. В докладе также предполагается, что переброска этих сил позднее внесла вклад в успехи сил ПНС в мае этого года.

По информации из доклада, помимо сирийцев, Турция разместила в Ливии "неизвестное число" турецких солдат.

Кроме этого, в документе указано, что Россия отправила сотни "наемников" для помощи Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара - противника ПНС - при осаде Триполи. Согласно докладу, вначале ЧВК "Вагнер" развернула снайперов и боевые беспилотники, которые смогли нанести "существенные потери" силам ПНС.

В докладе говорится, что в ответ на переброску Турцией в Ливию бойцов из Сирии ЧВК "Вагнер" активизировала размещение иностранных бойцов, включая сирийцев, в Ливии. По оценкам американской стороны, речь идет о 800 - 2500 человек. При этом Россия и Сирия якобы договорились отправить из деревни Кунейтра 300 - 400 бывших бойцов сирийской оппозиции в обмен на ежемесячную плату в $1 тыс. и прощение со стороны правительства Сирии.

На протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует ПНС, а восток - армия Хафтара, которая поддерживает парламент, заседающий в городе Тобруке.

В течение 14 месяцев ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

США часто критикуют ЧВК "Вагнер" за поддержку, оказываемую в Ливии силам Халифы Хафтара, который ведет борьбу против признанного ООН ливийского правительства.

Между тем, в середине июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о каких-либо организованных группах россиян, воюющих в Ливии.

"Нам неизвестно о каких-то организованных российских гражданах, которые могут принимать там участие", - сказал он журналистам.