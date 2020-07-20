Объявленная Россией внезапная проверка войск нарушает ее обязательства по прозрачности, заявляют в НАТО

Брюссель. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, комментируя объявленную Россией внезапную проверку боеготовности войск, заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности.

"Стоит отметить, что со времен холодной войны Россия никогда не открывала своих учений для обязательного наблюдения в соответствии с Венским документом ОБСЕ о военной прозрачности, в то время как союзники по НАТО полностью соблюдают его", - написала она в Twitter.

"Все страны имеют право распоряжаться своими вооруженными силами, но государства также должны уважать свои обязательства по прозрачности, - заявила она. - Однако Россия продолжает использовать лазейки, чтобы избежать прозрачности".

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

"Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020"", - сказал Шойгу в пятницу на совещании с руководящим составом Минобороны России.