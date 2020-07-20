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Интерфакс-АВН

Объявленная Россией внезапная проверка войск нарушает ее обязательства по прозрачности, заявляют в НАТО

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Учения ВС РФ
Учения ВС РФ.
Источник изображения: rg.ru

Брюссель. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, комментируя объявленную Россией внезапную проверку боеготовности войск, заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности.

"Стоит отметить, что со времен холодной войны Россия никогда не открывала своих учений для обязательного наблюдения в соответствии с Венским документом ОБСЕ о военной прозрачности, в то время как союзники по НАТО полностью соблюдают его", - написала она в Twitter.

"Все страны имеют право распоряжаться своими вооруженными силами, но государства также должны уважать свои обязательства по прозрачности, - заявила она. - Однако Россия продолжает использовать лазейки, чтобы избежать прозрачности".

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

"Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020"", - сказал Шойгу в пятницу на совещании с руководящим составом Минобороны России.

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Военные учения
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1 комментарий
№1
20.07.2020 02:31
Ну и?
Пожилая румынка делает какое-то заявления от лица НАТО.

Те дороги, которые у румын появились при СЭВ,
сейчас уже почти рассыпались и плавно превращаются обратно
в те грунтовки, которыми они были.

В белую часть еврозоны (шенген) румын так и не пустили,
экспорт румынского вина подрезали,
молдову отжать у молдаван и отдать румынам так и не смогли.

Но всякие doamna Lungescu упорно подметают двор североатлантического блока.
В надежде на что?
0
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