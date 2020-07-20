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ТАСС

Отстыковку корабля Crew Dragon с экипажем от МКС назначили на 1 августа

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Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon.
Источник изображения: © EPA-EFE/NASA

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен 30 мая

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Отстыковка корабля Crew Dragon компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) запланирована на 1 августа. А приводнение экипажа корабля, таким образом, должно состояться 2 августа. Об этом сообщил в пятницу глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

"Новость: мы нацеливаемся на отстыковку корабля Crew Dragon [компании] SpaceX под названием Endeavour от космической станции 1 августа, чтобы вернуть домой астронавтов Дага [Хёрли] и [Роберта] Бенкен после их исторической <...> миссии. Приводнение намечено на 2 августа. Действительная дата будет зависеть от погоды. Следите за развитием событий", - написал Брайденстайн в своем Twitter.

Корабль Crew Dragon в автоматическом режиме пристыковался к МКС 31 мая. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен 30 мая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты.

Нынешний запуск стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

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