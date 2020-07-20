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ТАСС

Посол: РФ и США продолжат сотрудничество в космосе, заложенное миссией "Союз - Аполлон"

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Джон Салливан
Джон Салливан.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

Страны все еще используют значимые инженерные достижения этого совместного проекта, отметил посол США в Москве Джон Салливан

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан и заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Василий Боряк поздравили в ходе совместного "видеозвонка в космос" членов экипажа Международной космической станции с 45-й годовщиной стыковки космических аппаратов "Союз" и "Аполлон".

Как отметил посол США, экспериментальный полет "Аполлон-Союз" был необходимым техническим предшественником программы "Мир" - "Шаттл" в 1990-х годах. "Соединенные Штаты и Россия все еще используют значимые инженерные достижения этого совместного проекта", - добавил Салливан.

Дипломат обратил внимание, что и по сей день обе страны продолжают начавшуюся в июле 1975 года историческую традицию рукопожатия в космосе.

Как отметил в свою очередь заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Василий Боряк, каждый шаг в космических исследованиях открывает новые горизонты. "Наше общее стремление к их достижению ставит все более сложные и от этого, уверен, все более увлекательные задачи для новых поколений ученых, инженеров, космонавтов и астронавтов. Хотелось бы надеяться, что и на будущих этапах космической одиссеи мы сможем находить общие интересы, а накопленный опыт сотрудничества по-прежнему будет востребован", - сказал он и пожелал экипажу успешного продолжения полета.

На связи с дипломатами находились российские космонавты Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и американский астронавт Крис Кэссиди.

45 лет назад, 15 июля 1975 года, состоялся запуск советского и американского космических кораблей "Союз" и Apollo для участия в экспериментальном совместном полете. В основной экипаж Apollo вошли Томас Стаффорд (командир), Вэнс Бранд (пилот командного модуля) и Дональд Слейтон (пилот стыковочного модуля). Также были два запасных экипажа. Основной экипаж "Союза-19" - Алексей Леонов (командир) и Валерий Кубасов (бортинженер). Кроме того, было предусмотрено три дублирующих экипажа, готовился и запасной корабль ("Союз-22").

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