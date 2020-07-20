США поддержали Франции в её конфликте с Турцией из-за инцидента в Средиземном море

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Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен на встрече с журналистами в Париже сообщил, что Соединенные Штаты поддерживают Францию в её противостоянии с Турцией из-за инцидента в Средиземном море. Разрядить обстановку мог бы помочь Дональд Трамп, у которого сложились хорошие отношения и с Эммануэлем Макроном, и с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Этот скандал обнажил борьбу НАТО за поддержание порядка в своих рядах и ослабление лидерства США при президенте Дональде Трампе. О’Брайен заявил, что подобные происшествия не должны случаться:

Союзники по НАТО не должны поворачивать радары управления огнём друг на друга. Это нехорошо.

Ранее французские военные сообщили, что 10 июня их фрегат Courbet оказался освещен радиолокационной системой военного корабля турок, сопровождавшего грузовое гражданское судно. Французы действовали в рамках операции НАТО «Морской страж» по обеспечению безопасного судоходства в Средиземном море и пресечению оружейного трафика в Ливию. У них появилась информация, что судно, охраняемое ВМС Турции, перевозило оружие для одной из сторон ливийского конфликта.

Анкара выразила протест в связи с попыткой французских военных задержать турецкий конвой в нейтральных водах. При этом в Турции заявили, что действия турецкого боевого корабля не несли угрозы для корабля ВМС Франции.