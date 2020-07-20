Изготовлены прототипы унифицированных стыковочных узлов перспективных кораблей РФ и США для дальнего космоса

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Разработчики перспективных пилотируемых кораблей из России и США сотрудничают в вопросе разработки стандарта на стыковочные узлы, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"Новые корабли для полетов за пределы низкой околоземной орбиты создаются в России и в Америке. Когда состоятся полеты, точных дат не определено, но уже, как и в программе "Союз"-"Аполлон", за несколько лет до этого вместе работают специалисты и сейчас рождаются стандарты на стыковочные узлы будущих кораблей. Частично прототипы этих стыковочных узлов созданы, они уже используются и, наверняка, будут использоваться для будущих полетов", - сказал Крикалев.

Участвуя во встрече к 45-летию программы "Союз" -"Аполлон", он заявил, что дальнейшее освоение космоса связано с выходом за пределы низкой околоземной орбиты, и оно невозможно без международного сотрудничества, в том числе с США.

"Мы продолжаем работать и сотрудничать на станции, мы летаем вместе. Сейчас появляются новые американские пилотируемые корабли, мы думаем, как работать дальше", - сказал Крикалев.