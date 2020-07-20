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Интерфакс-АВН

Активность НАТО у границ России резко возросла, принимаются ответные меры, заявляют в комиссии по безопасности Общественной палаты РФ

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Учения НАТО
Учения НАТО.
Источник изображения: www.belvpo.com

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Концентрация военных структур НАТО вблизи российских границ требует адекватной военной реакции, она есть, заявил "Интерфаксу" в пятницу член комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Александр Каньшин.

"Североатлантический альянс целенаправленно и последовательно наращивает ударные возможности, которые чем дальше, тем больше представляют реальную угрозу безопасности России", - сказал Каньшин.

По его словам, "к политической и военной дестабилизации в Восточной Европе, балтийском и причерноморском районах ведёт развёртывание систем ПРО в Польше и Румынии, активность ВМС США и ряда других стран НАТО на Чёрном море, а также решение США о переброске до десяти тысяч своих военнослужащих с вооружением и техникой из ФРГ в Польшу".

Каньшин отметил также, что в последнее время резко повысилась активность военно-морских и военно-воздушных сил стран блока в районах, приближенных к границам России и союзного государства - Белоруссии, возросло количество учений сухопутных войск альянса.

"Всё это подкрепляется агрессивной антироссийской риторикой", - сказал Каньшин.

Ответом России, по его словам, являются "практические шаги по совершенствованию обороны страны на Западном стратегическом направлении и в акваториях Северного, Балтийского, Черного и Средиземного морей".

"Не все принимаемые на этом направлении меры, что называется, видны невооружённым глазом, но они есть, и они гарантированно обеспечивают национальную безопасность", - сказал Каньшин.

При этом он отметил "высочайший уровень боеготовности российских Вооружённых сил".

"Это наглядно подтверждает то, как наши военнослужащие решают задачи на территории Сирии. Это, уверен, наглядно продемонстрируют и результаты начавшейся сегодня в России масштабной внезапной проверки боеготовности войск и флотов", - сказал собеседник агентства.

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Белоруссия
Германия
Польша
Россия
Румыния
Сирия
США
Проекты
NATO
Военные учения
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