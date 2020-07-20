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Интерфакс-АВН

"Медового месяца" в отношениях РФ-США нет и не предвидится - Песков

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сомневается в том, что перезагрузка или "медовый месяц" в российско-американских отношениях не за горами, и отмечает, что пандемия коронавируса не заставила США по-новому взглянуть на отношения на мировой арене.

"Очень близкими они (отношения России и США) не были никогда, и нет повода для "медового месяца" и сейчас. Чтобы был "медовый месяц", сначала нужно пожениться, а жениться никто не собирается", - сказал Песков в интервью "Авторадио".

Он отметил, что у многих могут возникнуть ожидания того, что такие глобальные кризисы, как пандемия коронавируса, дадут ростки истинного взаимодействия, взаимовыручки. "(...) И вроде бы эти ростки мы видим, и нам кажется, что в конкретных делах мы должны перейти на совершенно другой, более благоприятный режим взаимодействия, но это не так, этого не происходит", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил: "Мы видим в самый разгар пандемии нарастающий конфликт между Вашингтоном и Пекином. Вроде бы не самое подходящее время, чтобы Вашингтон в чем-то обвинял Китай, но, тем не менее, это происходит. Вроде бы мы все должны сплотиться вокруг единственной компетентной организации - ВОЗ, а президент США подписывает указ о выходе из Всемирной организации здравоохранения". "То есть, некоторые вещи сразу приземляют нас в этих благостных ожиданиях. Расслабляться нельзя", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков согласился, что "у наших руководителей до 2000 года, у Горбачева, были такие иллюзорные представления о том, что теперь, когда нет конфронтации по линии Советского Союза, как раз и наступит время вселенской гармонии, любви и женитьбы". "Обманулись, поняли, что обманулись. И очень хорошо, мне кажется, это понимает президент Путин. Именно поэтому с 2000 года он проводит четкую международную политику, она направлена на выстраивание добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы, но она преследует одну единственную цель: повышение благосостояния россиян, а не американцев", - заключил пресс-секретарь президента.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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