Войти
Интерфакс-АВН

Онищенко: у Великобритании нет причин подозревать Россию в попытке похитить данные о вакцине против COVID-19

232
0
0
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Обвинения Лондоном Москвы в попытке похитить в Великобритании информацию о разработке вакцины от коронавируса COVID-19 безосновательны, заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Что касается данной вакцины, которая сегодня проходит испытания, она начала разрабатываться еще при предыдущем коронавирусе, который был SARSом (атипичная пневмония), потом ближневосточном респираторном синдроме, и здесь я не вижу никаких оснований для такого рода подозрений", - сказал Онищенко "Интерфаксу" в пятницу.

При этом он отметил, что "интеллектуальный промышленный шпионаж, который сегодня развит, является более значимым, чем даже политический и военный шпионаж".

"И нашей контрразведке надо посоветовать более тщательно следить за тем, чтобы они (Великобритания, -" ИФ") у нас не украли (разработки)", - сказал Онищенко.

Онищенко также считает, что с течением времени коронавирус "станет одним из 200 возбудителей, которые обеспечивают рост заболеваемости гриппом", так как "новые инфекции всегда появлялись и исчезали".

"И коронавирус будет циркулировать, но та фатальность, которая была, она была неадекватной. Проявления коронавируса будут и далее, но мы теперь знаем, как лечить, как профилактировать, знаем группы риска", - сказал парламентарий.

В Национальном центре кибербезопасности Великобритании (NCSC) в четверг заявили о существующей "высокой вероятности" того, что хакеры, которые "почти наверняка являются частью российских разведслужб", пытались похитить в Великобритании, Канаде и США информацию о разработке в вакцины против коронавируса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Канада
Россия
США
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
Похожие новости
13.02.2020
Европейская оборона: пора переходить от слов к делу? (Atlantico, Франция)
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 1
05.10.2016
Греющий шпионаж
24.03.2015
Технологии будущего и вооружения России
10.07.2013
НАТО издали и изнутри
10.10.2011
КИБЕРКОМ займется конфликтом Google и Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:59
  • 6
Первый серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Олег" спустили на воду
  • 20.07 04:28
  • 39
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 20.07 03:30
  • 1
В России создали вертолетный беспилотник "Грач"
  • 20.07 02:31
  • 1
Объявленная Россией внезапная проверка войск нарушает ее обязательства по прозрачности, заявляют в НАТО
  • 20.07 02:16
  • 2
Состояние работ по утилизации атомных подводных лодок в России
  • 20.07 01:31
  • 29
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 20.07 00:17
  • 6
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"
  • 19.07 23:57
  • 12
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 19.07 23:39
  • 3
Захарова объяснила, как США используют новый статус Украины при НАТО
  • 19.07 23:29
  • 2
Президент Эстонии: «Понимаю, почему Швеция так поступила» (Die Welt, Германия)
  • 19.07 23:26
  • 11
Программа NGSW: армии США предлагают новый патрон 6,8 мм с полимерной гильзой
  • 19.07 20:19
  • 3
На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
  • 19.07 16:21
  • 1
США после «Золотой Орды» испытали «Серого волка»
  • 19.07 15:44
  • 1
Страны ОДКБ договариваются о принципах противодействия «гибридным угрозам»
  • 19.07 15:25
  • 42
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин