Онищенко: у Великобритании нет причин подозревать Россию в попытке похитить данные о вакцине против COVID-19

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Обвинения Лондоном Москвы в попытке похитить в Великобритании информацию о разработке вакцины от коронавируса COVID-19 безосновательны, заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Что касается данной вакцины, которая сегодня проходит испытания, она начала разрабатываться еще при предыдущем коронавирусе, который был SARSом (атипичная пневмония), потом ближневосточном респираторном синдроме, и здесь я не вижу никаких оснований для такого рода подозрений", - сказал Онищенко "Интерфаксу" в пятницу.

При этом он отметил, что "интеллектуальный промышленный шпионаж, который сегодня развит, является более значимым, чем даже политический и военный шпионаж".

"И нашей контрразведке надо посоветовать более тщательно следить за тем, чтобы они (Великобритания, -" ИФ") у нас не украли (разработки)", - сказал Онищенко.

Онищенко также считает, что с течением времени коронавирус "станет одним из 200 возбудителей, которые обеспечивают рост заболеваемости гриппом", так как "новые инфекции всегда появлялись и исчезали".

"И коронавирус будет циркулировать, но та фатальность, которая была, она была неадекватной. Проявления коронавируса будут и далее, но мы теперь знаем, как лечить, как профилактировать, знаем группы риска", - сказал парламентарий.

В Национальном центре кибербезопасности Великобритании (NCSC) в четверг заявили о существующей "высокой вероятности" того, что хакеры, которые "почти наверняка являются частью российских разведслужб", пытались похитить в Великобритании, Канаде и США информацию о разработке в вакцины против коронавируса.