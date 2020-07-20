Командир стелс-эсминца USS Zumwalt DDG-1000: Корабль полностью готов к войне на море

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В западной прессе опубликовано интервью с командиром (в американской традиции – капитаном) стелс-эсминца USS Zumwalt (DDG-1000) Эндрю Карлсоном. В интервью обсуждаются вопросы целей, которое командование ставит перед новейшим кораблём ВМС США. Это обсуждение обращает на себя особое внимание в связи с тем, что в самих США в последнее время эсминцы типа «Замволт» подвергаются критике. Дело в том, что если изначально они позиционировались как ударные боевые единицы океанского типа, то теперь командование определило для них нишу поддержки десантных операций.

По словам капитана Карлсона, USS Zumwalt – уникальный боевой корабль, который олицетворяет собой «новую веху в противостоянии ведущих морских держав». По словам Эндрю Карлсона, кораблю пришлось пройти через большое число корректировок, изменений, включая корректировки основных целей его применения.

Вопрос от корреспондента:

Что бы вы назвали уникальными проблемами управления этим кораблем и его командой по сравнению с большинством других кораблей?

Эндрю Карлсон:

Конечно, на ум приходит управление процессом с полным доверием к автоматизации, интеграция передовых технологий с минимальным вариантом укомплектования личным составом. Однако ни одна из этих проблем не является уникальной именно для Zumwalt.

По словам американского морского офицера, для USS Zumwalt крайне необходим обученный экипаж, который постоянно совершенствует своё мастерство.

В интервью отмечено, что пока походы головного «Замволта» проводятся фактически в экспериментальном (опытно-боевом) варианте. Экипаж изучает возможности боевого корабля, оснащённого тактическим ударным вооружением.

Эндрю Карлсон:

Экипаж осваивает новые технологии. Они повсюду. Организация системы энергопитания, автоматизированные системы управления, даже сам корпус – абсолютно новая конфигурация.

Командиру DDG-1000 задали вопрос о том, как мотивировать экипаж боевого корабля, возможности которого («Замволта») не используются на 100 процентов.

По словам капитана Карлсона, моряки понимают, что на данном этапе корабль развёрнут в экспериментальном варианте и что им в любом случае предстоит большая работа. Эндрю Карлсон добавил, что DDG-1000 Zumwalt «полностью готов к войне на море» и он «обладает преимуществом в виде ракетных вооружений и пониженной заметности».

Эндрю Карлсон отмечает, что корабль обладает низкой радиолокационной и тепловой (инфракрасной) заметностью. Второго позволяет добиться новая система энергопотребления и выброса отработанного топлива.

Американский морской офицер:

Привилегия командовать концентрированной группой талантливых, зрелых и жизнерадостных моряков усиливает постоянное понимание принципа, что люди в любом случае значат больше, чем системы на борту военного корабля.