Пентагон рассказал подробности о "супер" новой гиперзвуковой ракете, рекламируемой Д.Трампом

ЦАМТО, 17 июля. Представители Минобороны США раскрыли корреспондентам CNN некоторые подробности гиперзвуковой ракеты, которую президент Дональд Трамп рекламирует как "супер" новое вооружение, создаваемое с целью догнать российские и китайские программы по гиперзвуку.

Высокопоставленный представитель МО США заявил, что часто приводимый Д.Трампом показатель скорости боеприпаса, в 17 раз превышающий скорость звука (17М), получен по результатам проведенных в марте над Тихим океаном испытаний "гиперзвукового планирующего блока", которые Пентагон называет "успешными".

Представитель Минобороны заявил, что Д.Трамп "проинформирован" о деталях программы создания гиперзвукового оружия, "осознает и поддерживает достигнутый нами прогресс". "Имеется поддержка на уровне президента и интерес к тому, что мы делаем", – добавил представитель МО.

Тем не менее, американским разработчикам требуется еще несколько лет для поставки в войска гиперзвукового оружия, которое они стремятся получить не позднее 2023 года, в то время как Россия и Китай уже получили системы данного типа.

Так, в России принимаются на вооружение ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим боевым блоком. Как было заявлено ранее, он способен развивать скорость более 20М, маневрируя по курсу и высоте и преодолевать системы ПВО/ПРО противника. Кроме того, разработан авиационный ракетный комплекс (АРК) "Кинжал" с аэробаллистической гиперзвуковой ракетой, способной выполнять полет на скорости в 10М.

Китай в ходе прошлогоднего парада, в свою очередь, продемонстрировал баллистические ракеты средней дальности DF-17 с гиперзвуковой планирующей боевой частью.

Программы гиперзвукового оружия США, в первую очередь, ориентирована на ракеты двух типов: "гиперзвуковой планирующей системы с ракетным ускорителем", создаваемой на базе традиционной баллистической ракеты, и гиперзвуковой крылатой ракеты.

Испытанная в марте "гиперзвуковая планирующая система с ракетным ускорителем" предполагает установку маневренного планирующего боевого блока на баллистическую ракету. Предполагается, что дальность пуска боеприпаса превысит 1800 км, однако он дороже и больше, чем вариант крылатой ракеты.

Гиперзвуковая крылатая ракета во многом похожа на традиционную крылатую ракету и будет выполнять полет на скорости в десять раз превышающей возможности имеющейся КР "Томагавк". По заявлению представителя Министерства обороны США, испытания крылатой ракеты должны состояться в конце этого года.

Оба боеприпаса смогут взаимодействовать, поскольку ракеты с ускорителем, действуя "в первом эшелоне", должны уничтожать системы противовоздушной обороны противника, позволяя боевым самолетам, оснащенным гиперзвуковыми крылатыми ракетами, выполнять их пуск с более близкого расстояния и поражать большее количество целей противника.

По словам официальных лиц США, одним из главных различий между американскими разработками и китайским и российским вариантами является то, что американские ракеты не рассчитаны на доставку ядерной боевой части.

Справочно:

Как сообщал ЦАМТО, 19 марта 2020 года ВМС и Сухопутные войска США провели на Тихоокеанском полигоне (Кауаи, Гавайские острова) испытательный пуск унифицированного планирующего гиперзвукового блока C-HGB (common hypersonic glide body). Как было заявлено, в ходе испытаний боеприпас выполнил полет на гиперзвуковой скорости и успешно достиг заданной точки падения. Другие подробности полета тогда не раскрывались.