Москва и Дамаск призывают США прекратить дестабилизировать Сирию - заявление межведомственных штабов

Оккупация американцами и их союзниками территорий республики затягивает возвращение к мирной жизни в стране

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Сирия призывают США немедленно передать правительству в Дамаске контроль над всеми незаконно оккупируемыми в республике территориям, говорится в совместном заявлении межведомственного координационного штаба двух стран по возвращению беженцев на территорию республики.

"Призываем американскую сторону прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Сирийской Арабской Республике, строго соблюдать международное право, принципы Организации Объединенных Наций и незамедлительно передать правительству Сирии контроль над всеми незаконно оккупируемыми сирийскими территориями. Дальнейшая оккупация США и их союзниками территорий Сирии только увеличивает страдания мирных граждан и затягивает возвращение к мирной жизни в стране", - сказано в документе, распространённом в пятницу.

Отмечено, что, несмотря на проводимую правительством Сирии колоссальную работу по восстановлению разрушенной за годы боевых действий инфраструктуры страны и обеспечению безопасности граждан, "США и их союзники продолжают любыми способами препятствовать стабилизации обстановки в стране".

"Заявляя о своем желании помочь сирийскому народу, западные страны не желают снимать введенные в нарушение норм международного права антисирийские санкции, "калечащие" экономику страны и препятствующие ее постконфликтному восстановлению. Активно продвигается тема о необходимости оказания помощи населению Сирии исключительно через трансграничные гуманитарные коридоры, что свидетельствует о намерении и дальше поддерживать подконтрольные боевикам анклавы с целью сохранения очагов напряженности в стране", - говорится в документе.

Москва и Дамаск констатируют: сейчас большая часть Сирии находится под контролем сирийских властей, и трансграничный механизм утратил свою актуальность, что позволяет перейти к доставке необходимой гуманитарной помощи, в том числе в Идлибскую зону деэскалации, через подконтрольные законному правительству Сирии территории.

"В этом направлении важным шагом стало принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2139, продлевающей трансграничный механизм по оказанию гуманитарной помощи Сирии с использованием лишь одного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе. И только благодаря последовательной позиции России и Китая удалось утвердить итоговый документ, учитывающий реальную ситуацию "на земле", - говорится в заявлении.

Стороны считают, что "при реализации принятой резолюции доставку любой гуманитарной помощи населению провинции Идлиб необходимо согласовывать с сирийскими властями и уточнять списки распределяющих гуманитарные грузы организаций". "Важно исключить использование трансграничного механизма для снабжения боевиков террористических организаций, которые используют гуманитарную помощь ООН как рычаг воздействия на мирное население и откровенно наживаются на поставках", - сказано в документе.

Такое положение дел, говорится в нём, продолжает сохраняться в лагере беженцев "Рукбан" на территории оккупированной США 55-километровой зоны Эт-Танф.

Здесь "подконтрольными американской стороне боевиками умышленно создаются условия, при которых люди, не желающие воевать и быть участниками каких-либо группировок, не получают продовольствия, медицинской помощи".

"Об этом свидетельствуют в том числе показания прорвавшихся на подконтрольную сирийскому правительству территорию боевиков вооруженного бандформирования "Магавир-ас-Саура". По их словам, в качестве единственного способа, чтобы выжить в "Рукбане" и прокормить семьи, мужское население вынуждено вступать в ряды подконтрольных США вооруженных отрядов", - говорится в заявлении.